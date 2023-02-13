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Нинішні темпи витрачання боєприпасів в Україні перевищують наші темпи виробництва – Столтенберг

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

НАТО має збільшити виробництво боєприпасів, оскільки темпи використання Україною значно перевищують поточні потужності та виснажують запаси.

Про це заявив глава оборонного союзу Єнс Столтенберг повідомляє французьке видання AFP News Agency.

– Нинішні темпи витрачання боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші темпи виробництва. Це створює навантаження на нашу оборонну промисловість, – сказав  Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг розповів, що Північна Корея (КНДР) постачала снаряди та ракети для російської ПВК Вагнера. Найманці цієї приватної військової компанії задіяні в повномасштабній війні РФ проти України.

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Джерело: AFP
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