Нинішні темпи витрачання боєприпасів в Україні перевищують наші темпи виробництва – Столтенберг

Лютий, 13 в 15:46

НАТО має збільшити виробництво боєприпасів, оскільки темпи використання Україною значно перевищують поточні потужності та виснажують запаси.

Про це заявив глава оборонного союзу Єнс Столтенберг повідомляє французьке видання AFP News Agency.

– Нинішні темпи витрачання боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші темпи виробництва. Це створює навантаження на нашу оборонну промисловість, – сказав Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг розповів, що Північна Корея (КНДР) постачала снаряди та ракети для російської ПВК Вагнера. Найманці цієї приватної військової компанії задіяні в повномасштабній війні РФ проти України.