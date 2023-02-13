Нинішні темпи витрачання боєприпасів в Україні перевищують наші темпи виробництва – Столтенберг
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НАТО має збільшити виробництво боєприпасів, оскільки темпи використання Україною значно перевищують поточні потужності та виснажують запаси.
Про це заявив глава оборонного союзу Єнс Столтенберг повідомляє французьке видання AFP News Agency.
– Нинішні темпи витрачання боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші темпи виробництва. Це створює навантаження на нашу оборонну промисловість, – сказав Єнс Столтенберг.
Нагадаємо, раніше Столтенберг розповів, що Північна Корея (КНДР) постачала снаряди та ракети для російської ПВК Вагнера. Найманці цієї приватної військової компанії задіяні в повномасштабній війні РФ проти України.
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