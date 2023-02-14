Байден хоче особисто подякувати полякам за підтримку України – Білий дім

Лютий, 14 в 9:12

Президент США Джо Байден планує відвідати Польщу, щоб подякувати полякам за допомогу Україні.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Польща є рішучим союзником, величезним прихильником України та щедро прийняла не лише американські війська, а й мільйони українських біженців, – сказав він.

Кірбі зазначив, що Байден цінує підтримку Польщі та дуже чекає на цю поїздку.

Зараз дивляться

– Президент хоче особисто подякувати президенту Дуді. Він хоче подякувати польському народу особисто, – додав представник Білого дому.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден планує відвідати Польщу у зв’язку з річницею вторгнення російських військ в Україну. Візит Байдена запланований з 20 до 22 лютого.

Джерело: Білий дім