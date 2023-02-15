Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 41 тисячу

Лютий, 15 в 7:22

Кількість загиблих унаслідок землетрусів, що сталися на початку минулого тижня в Туреччині та Сирії, станом на вечір 14 лютого перевищила 41 тисячу осіб.

За даними Reuters, у Туреччині загинули 35 418 осіб, у Сирії – понад 5 800 осіб.

Нещодавно Туреччину сколихнула серія потужних землетрусів, внаслідок яких багато житлових будинків та офісних приміщень значно зруйновані. Водночас у місті Нурдагі вирішили повністю знести будівлі та відбудувати оселі заново.