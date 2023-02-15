У Підмосков’ї сталася пожежа неподалік заводу з виробництва Іскандерів – ЗМІ

Лютий, 15 в 6:47

У місті Коломна, Московської області РФ, увечері 14 лютого почалася велика пожежа. Займання сталося на колишньому підприємстві з ремонту вагонів поїздів, розташованому на Окському проспекті. Про це заявили у МНС Росії.

Відомо, що пожежа охопила 900 квадратних метрів будівлі ангара на території колишнього заводу.

– У м. Коломна Московської області пожежа охопила 900 кв.м. будівлі ангара на території колишнього заводу. Сталося обвалення перекриттів між першим і другим поверхом у частині будівлі, — йдеться в повідомленні.

Займання сталося на колишньому підприємстві з ремонту вагонів поїздів, розташованому на Окському проспекті. Також російські ЗМІ пишуть, що ангар, що горів, розташовується навпроти підприємства, яке займається виробництвом озброєнь. Йдеться про АТ НВК КБ машинобудування, що займається виробництвом балістичних ракет та установок “Іскандер”, а також ПЗРК, ОТРК, ПТРК та боєприпасів.

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Джерело: МНС РФ