Лютий, 16 в 9:05

США “глибоко стурбовані” повідомленнями про плани РФ дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Про це повідомила заступниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід в інтерв’ю Радіо Свобода.

– Я думаю, що ми – всі ми – надто добре знайомі з російським сценарієм. Ми бачили, що зробила Росія в багатьох місцях, включаючи Молдову, включаючи Україну, включаючи Грузію. Список можна продовжувати, – сказала вона.

За словами Донфрід, США перебувають “у дуже тісному контакті з нашими молдовськими партнерами в цей критичний час, і ми рішуче підтримуємо лідерство президентки Молдови Маї Санду”.

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Вона також зазначила, що Молдова перебуває у вразливому географічному положенні, зважаючи на війну Росії проти сусідньої України і ситуацію у Придністров’ї, де РФ тримає війська.

13 лютого президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує організувати державний переворот у Молдові. Цей план передбачає вчинення диверсій, захоплення заручників та напади на будівлі органів державної влади.