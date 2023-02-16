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Факти / Світ

Європарламент закликав якнайшвидше надати Україні танки та винищувачі – резолюція

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

Європарламент закликав країни-члени ЄС та міжнародне співтовариство надати Україні всебічну військову допомогу, включно з важкою технікою та бойовими літаками, щоб допомогти їй перемогти Росію у неспровокованій агресивній війні, розв’язаній Кремлем. 

Про це сказано у резолюції, яка була ухвалена у четвер, 16 лютого, під час пленарного засідання Європарламенту у Стасбурзі з нагоди роковин початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. 

– Євродепутати закликають серйозно розглянути питання про постачання Україні винищувачів, вертольотів, відповідних ракетних систем і значного збільшення боєприпасів, – йдеться у повідомленні. 

Підкреслюється, що європейські політики підтверджують свою підтримку надання військової допомоги Україні “стільки, скільки це буде необхідно”, і закликають серйозно розглянути питання про постачання Києву західних винищувачів і гелікоптерів, відповідних ракетних систем і значного збільшення поставок боєприпасів. 

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– Україна повинна бути здатною не тільки захистити себе, але й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією, – сказано в резолюції. 

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Джерело: сайт Європарламенту

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