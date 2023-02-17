Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Збиті об’єкти над США, ймовірно, пов’язані з приватними компаніями, а не з Китаєм – Байден

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден заявив, що зараз немає інформармації  про те, що збиті над повітряним простором Північної Америки повітряні об’єкти пов’язані з китайською програмою шпигунських аеростатів.

– Поточна оцінка розвідувального співтовариства полягає в тому, що ці три об’єкти, швидше за все, були повітряними кулями, пов’язаними з приватними компаніями, рекреаційними або дослідницькими установами, які вивчають погоду або проводять інші наукові дослідження, – сказав Байден.

Байден додав, що наказав військовим збити три непізнані об’єкти через їхню небезпеку для комерційного повітряного руху і через те, що військові не могли виключити ризик спостереження за чутливими об’єктами. Президент США також підкреслив відсутність вказівок на те, що вони були пов’язані з китайською програмою шпигунських аеростатів.

– Ніщо наразі не вказує на те, що вони були пов’язані з китайською програмою шпигунських аеростатів, або що це були апарати спостереження з іншої – будь-якої іншої країни, – додав він.

Читайте
ВСУ не дадуть Путіну захопити Бахмут до роковин війни 24 лютого – ISW

Зараз дивляться

Джерело: CNN
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка