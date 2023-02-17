Лютий, 17 в 6:51

Президент США Джо Байден заявив, що зараз немає інформармації про те, що збиті над повітряним простором Північної Америки повітряні об’єкти пов’язані з китайською програмою шпигунських аеростатів.

– Поточна оцінка розвідувального співтовариства полягає в тому, що ці три об’єкти, швидше за все, були повітряними кулями, пов’язаними з приватними компаніями, рекреаційними або дослідницькими установами, які вивчають погоду або проводять інші наукові дослідження, – сказав Байден.

Байден додав, що наказав військовим збити три непізнані об’єкти через їхню небезпеку для комерційного повітряного руху і через те, що військові не могли виключити ризик спостереження за чутливими об’єктами. Президент США також підкреслив відсутність вказівок на те, що вони були пов’язані з китайською програмою шпигунських аеростатів.

– Ніщо наразі не вказує на те, що вони були пов’язані з китайською програмою шпигунських аеростатів, або що це були апарати спостереження з іншої – будь-якої іншої країни, – додав він.