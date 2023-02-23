США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї Росії – WSJ

Лютий, 23 в 8:37

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість публікації розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела в Білому домі.

За словами офіційних осіб, раніше Пекін виявляв обережність, обмежуючи свою підтримку фінансовою допомогою та закупівлями нафти, але, згідно з останніми оцінками розвідки, ця позиція, схоже, змінюється.

Зараз дивляться

– Досі існувала певна невизначеність щодо того, яку практичну допомогу Китай може надати Росії. Але розвіддані, які зараз мають США та їхні союзники, набагато менш двозначні, – сказав високопоставлений західний чиновник.

Втім, як додає видання, Пекін поки що не ухвалив рішення щодо постачання зброї РФ.

Зазначається, що дискусії щодо публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбуваються напередодні засідання Радбезу ООН, присвяченому першій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

21 лютого у Wall Street Journal повідомили, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує у найближчі місяці відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай щодо серйозних наслідків, які матиме передача зброї Росії.

Тим часом голова європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив, що якщо Китай надасть зброю країні-агресору, то він “перетне червону лінію”.

Президент Володимир Зеленський попередив, що якщо Китай об’єднається з Росією, може початись світова війна.