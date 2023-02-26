Лютий, 26 в 13:19

Більше третини дорослого населення Великої Британії зробили пожертвування на гуманітарну допомогу Україні.

Про це свідчить нове опитування, проведене на замовлення гуманітарної організації Christian Aid, пише The Guardian.

Так, згідно з опитуванням, 37% дорослого населення зробили ту чи іншу пожертву. Близько 81% сказали, що вони, як і раніше, стурбовані наслідками конфлікту.

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Видання зазначає, що за даними Christian Aid, 17,7 млн українців потребують допомоги, а понад 13 млн людей не можуть повернутися до своїх домівок через рік після вторгнення.

– Вторгнення Володимира Путіна розв’язало жахливе насильство і завдало невимовних страждань мільйонам невинних людей. Ми бачили, як були зруйновані будинки, розбиті сім’ї, а невинні люди зазнали жорстокого насильства і травм, – заявив очільник організації Джон Сентаму.

Раніше литовці зібрали €14 млн для закупівлі радарів для України.