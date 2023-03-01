Березень, 01 в 11:34

У вівторок, 28 лютого, в Ісландії приземлився літак E-6B Mercury, який має статус “повітряного командного пункту” Стратегічного командування ЗС США.

Про це повідомляє командування військ США у Європі.

– Літак E-6B Mercury Військово-морських сил США, підпорядкований першому крилу Стратегічного командування США, нещодавно прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування Збройних сил США, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що під час перебування в Ісландії члени екіпажу літака зустрілися із послом США та іншими дипломатами та військовими.

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– Європейське командування Збройних сил США та його компоненти часто проводять навчання в Арктиці разом із союзниками та партнерами США, відточуючи здатність швидко розгортати великі, надійні у бою сили, – додали у командуванні.

E-6B Mercury – це американський військовий стратегічний літак управління і зв’язку, а також повітряний командний пункт ВМС США. Його ще називають “літаком судного дня”.

Він призначений для зв’язку з атомними підводними човнами стратегічного призначення, що є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Йдеться про підводні човни класу Ohio. На борту кожної субмарини може перебувати до 24 ракет Trident II D5, здатних нести ядерні боєголовки.

E-6B Mercury є модифікацією пасажирського лайнера Boeing 707−320. Він може розвивати швидкість 981 км/год і підійматися на висоту до 12,8 км. Практична дальність становить — 11 760 км.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

ДСНО – це договір між США та Росією про скорочення кількості ядерних боєзарядів з кожного боку. Договір підписали у квітні 2010 року, а у серпні 2022 року РФ закрила свої ядерні об’єкти для інспекцій.

Фото: U.S. European Command (EUCOM)