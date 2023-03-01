Посол розповів про переваги ізраїльських систем оповіщення, які відправлять Україні
Системи раннього оповіщення, які Україна отримає від Ізраїлю, допоможуть точніше вказувати місце, куди націлена ракета чи дрон.
Про це повідомив посол держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський в інтерв’ю BBC Україна.
За його словами, в Ізраїлі існує доволі досконала і сучасна система раннього оповіщення. Водночас, на думку посла, її треба адаптувати для потреб України, тому що вона набагато більша за територією і тут інші загрози.
– В чому сенс цих систем? В тому, щоб точніше вказати місце, куди націлена ракета чи іранський дрон, це допоможе досягнути двох цілей: по-перше, не оголошувати повітряну тривогу по всій території України, як це часто робиться, коли звідкись вилітають ракети, і ми не знаємо, куди вона летить, – зазначив Бродський.
Окрім того, система приведе до того, що люди будуть відповідальніше ставитися до необхідності йти у сховище у випадку повітряної тривоги, тому що вони будуть розуміти, що в цьому конкретному районі чи на цій конкретній вулиці існує небезпека удару, додав він.
Посол також розповів, що в Ізраїлі вже через кілька секунд після зльоту ракети відповідні фахівці мають уявлення про те, куди ця ракета прямує, в яке місто, навіть у який район цього міста. Там вмикається сирена повітряної тривоги, і “очевидно, що засоби ППО можуть результативніше впоратися з цією загрозою”.
Раніше у Міноборони повідомили, що влада Ізраїлю надасть Україні технології оповіщення про ракети та дрони.