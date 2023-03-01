Посол розповів про переваги ізраїльських систем оповіщення, які відправлять Україні

Березень, 01 в 14:40

Системи раннього оповіщення, які Україна отримає від Ізраїлю, допоможуть точніше вказувати місце, куди націлена ракета чи дрон.

Про це повідомив посол держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський в інтерв’ю BBC Україна.

За його словами, в Ізраїлі існує доволі досконала і сучасна система раннього оповіщення. Водночас, на думку посла, її треба адаптувати для потреб України, тому що вона набагато більша за територією і тут інші загрози.

Зараз дивляться

– В чому сенс цих систем? В тому, щоб точніше вказати місце, куди націлена ракета чи іранський дрон, це допоможе досягнути двох цілей: по-перше, не оголошувати повітряну тривогу по всій території України, як це часто робиться, коли звідкись вилітають ракети, і ми не знаємо, куди вона летить, – зазначив Бродський.

Окрім того, система приведе до того, що люди будуть відповідальніше ставитися до необхідності йти у сховище у випадку повітряної тривоги, тому що вони будуть розуміти, що в цьому конкретному районі чи на цій конкретній вулиці існує небезпека удару, додав він.

Посол також розповів, що в Ізраїлі вже через кілька секунд після зльоту ракети відповідні фахівці мають уявлення про те, куди ця ракета прямує, в яке місто, навіть у який район цього міста. Там вмикається сирена повітряної тривоги, і “очевидно, що засоби ППО можуть результативніше впоратися з цією загрозою”.

Раніше у Міноборони повідомили, що влада Ізраїлю надасть Україні технології оповіщення про ракети та дрони.