РФ постачає Китаю уран для виробництва збройового плутонію – Bloomberg

Березень, 01 в 8:56

Імпорт Китаєм російського урану викликає острах потенціалу виробництва збройового плутонію і нової гонки озброєнь. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Китайський ядерний реактор на швидких нейтронах, розташований на острові Чанбяо, є однією з ядерних установок, за якими найбільше спостерігають у світі. Представники розвідки США прогнозують, що коли він почне працювати цього року, CFR-600 вироблятиме збройовий плутоній. Це може допомогти Пекіну збільшити запаси боєголовок майже у чотири рази протягом наступних 12 років – з 400 до 1 500, і зрівняти свій ядерний арсенал з арсеналами США та Росіі.

– Цілком можливо, що ця програма має суто цивільний характер. Одна річ, яка змушує мене нервувати, це те, що Китай перестав повідомляти про свої запаси цивільного та розділеного плутонію. Це не нагальна проблема, але це безперечно поганий знак, – сказав ядерний аналітик із Женевського інституту досліджень у галузі роззброєння ООН Павел Подвіг.

Чиновники Пентагону кажуть, що 12 грудня російська державна корпорація Росатом постачила Китаю 6 477 кг урану. Це підживлює атомну програму, яка може дестабілізувати військовий баланс Азії, де зростає напруженість через Тайвань і контроль над Південнокитайським морем.