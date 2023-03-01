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Розмови Шольца і Путіна варто було б записувати – очільник Федерального архіву

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Розмови Шольца і Путіна варто було б записувати – очільник Федерального архіву
Фото: Depositphotos

Глава німецького Федерального архіву Міхаель Голман вважає, що варто було б записувати телефонні розмови канцлера Олафа Шольца та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Наголошується, що наразі телефонні переговори не записуються, але таку практику слід змінити, вважає Голман.

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– Низка опозиційних політиків Німеччини раніше припускали, що канцлер міг умисно зволікати із постачаннми озброєння до України через погрози очільника Кремля. Сам Шольц погрози заперечував, – вказує видання.

Раніше речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін не бачить бажання Путіна зупиняти війну проти України, проте “важливо залишатися в контакті”, тому канцлер Олаф Шольц продовжить телефонувати в Кремль.

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Джерело: Deutsche Welle
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