Розмови Шольца і Путіна варто було б записувати – очільник Федерального архіву

Березень, 01 в 15:57

Глава німецького Федерального архіву Міхаель Голман вважає, що варто було б записувати телефонні розмови канцлера Олафа Шольца та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Наголошується, що наразі телефонні переговори не записуються, але таку практику слід змінити, вважає Голман.

Зараз дивляться

– Низка опозиційних політиків Німеччини раніше припускали, що канцлер міг умисно зволікати із постачаннми озброєння до України через погрози очільника Кремля. Сам Шольц погрози заперечував, – вказує видання.

Раніше речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін не бачить бажання Путіна зупиняти війну проти України, проте “важливо залишатися в контакті”, тому канцлер Олаф Шольц продовжить телефонувати в Кремль.