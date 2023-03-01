У Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги: кількість загиблих зросла до 38
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Кількість загиблих внаслідок зіткнення пасажирського і вантажного потягів у Греції зросла до 38 осіб.
Про це пише Prothotema.
За даними лікарень, госпіталізовані 66 постраждалих, шестеро з них перебувають у реанімації. Також повідомляється, що шість осіб вважаються зниклими безвісти.
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Раніше повідомляли, що 29 людей загинули і понад 85 дістали поранень унаслідок результаті зіткнення пасажирського поїзда з понад 350 людьми та вантажного у вівторок увечері, незадовго до опівночі. Це сталось у Темпі, центральна Греція, поблизу міста Лариса, як повідомила грецька пожежна служба.
У рятувальній операції задіяно щонайменше 150 пожежників із 17 машинами та 40 каретами швидкої допомоги.