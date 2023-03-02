Зіткнення потягів у Греції: після аварії у країні спалахнули протести

Березень, 02 в 12:58

У Греції спалахнули протести через зіткнення пасажирського та вантажного потягів, внаслідок якого загинули 43 людини.

Про це повідомляє BBC.

Зазначено, що демонстранти зіткнулися з поліцією в Афінах біля штаб-квартири Hellenic Train – компанії, яка відповідає за обслуговування грецьких залізниць.

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Також протести відбулися у Салоніках і місті Лариса, неподалік від якого у ніч на середу сталася трагедія.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що інцидент стався через “трагічну людську помилку”.

Розслідування триває. Наразі 59-річному начальнику місцевої станції висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві. Він заперечує будь-які правопорушення, приписуючи потягам технічні несправності.

Члени профспілки залізничників вважають, що системи безпеки не працювали належним чином, про що неодноразово попереджали протягом багатьох років.

– Біль перетворився на гнів за десятки загиблих і поранених колег і співгромадян. Неповага, яку протягом багатьох років виявляли уряди до грецьких залізниць, призвела до трагічного результату, – йдеться у заяві залізничників, які збираються страйкувати у четвер.

У ніч на 1 березня у Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги. Кількість загиблих внаслідок аварії зросла до 43 осіб.

Наразі не відомо, що стало причиною зіткнення з пасажирським потягом, який прямував між Салоніками та Афінами.

Рішенням прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса оголошено триденну національну жалобу за жертвами залізничної катастрофи.

Фото: RoINTEL