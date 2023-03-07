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Відповідь на підтримку Тайваню з боку США. Китай натякнув, що може почати постачати Росії зброю

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Відповідь на підтримку Тайваню з боку США. Китай натякнув, що може почати постачати Росії зброю
Фото: Depositphotos

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган прирівняв можливі поставки зброї Росії з військової підтримкою США Тайваню.

Про це повідомляє CNN.

– Чому США просять Китай не надавати зброю Росії, в той час як самі продовжують продавати зброю Тайваню, – сказав Цінь Ган.

За його словами, є “абсурдним” втручання “високопосадовців США” в питання Тайваню, який є “справою китайського народу”.

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Що стосується війни в Україні, то Цінь заявив, що “Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброю жодній зі сторін”.

– Між війною і миром ми обрали мир; між санкціями і діалогом ми обрали діалог; між роздмухуванням полум’я і зниженням температури ми обрали останнє, – додав він.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив занепокоєння адміністрації Джо Байдена тим, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги Росії для її війни проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати РФ зброю, а використати свій вплив у Москві, щоби домогтися виведення російських військ з України.

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Джерело: CNN
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