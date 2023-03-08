Пентагон рекордно збільшує витрати на закупівлю зброї та розробок Bloomberg

Березень, 08 в 13:20

На наступний фінансовий рік бюджет Пентагону передбачає значне збільшення витрат на закупівлю зброї і науково-дослідні роботи.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чиновників.

План витрат, який президент США Джо Байден має запропонувати 9 березня, містить те, що офіційні особи називають одним з найбільших оборонних бюджетів країни у мирний час: $170 млрд на закупівлю озброєнь і $145 млрд на дослідження й розробки, що є рекордними показниками за останній час.

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Один із чиновників зазначив, що “верхня межа” бюджету Міністерства оборони на рік, що починається 1 жовтня, перевищить $835 млрд у порівнянні з $816 млрд, які Конгрес асигнував на поточний фінансовий рік.

– Хоча зброя, відправлена в Україну, виснажила запаси Пентагону, витрати на ці цілі фінансуються за рахунок окремих додаткових асигнувань. Регулярний бюджет Міністерства оборони формується значною мірою через ескалацію напруженості у відносинах з Китаєм, який розглядається Пентагоном як головний потенційний претендент на військове лідерство, – пише видання.

Колишній аналітик з питань оборони в Адміністративно-бюджетному управлінні, який зараз працює в Центрі міжнародних і стратегічних досліджень, Марк Кансіан зазначив:

– Майбутній запит Пентагону на модернізацію озброєнь “демонструє бюджет, який все ще зосереджений передусім на розробці озброєнь для майбутніх війн, а не на закупівлі озброєнь для найближчих війн”.

Серед основних систем, які виграють від запропонованого нового бюджету, є F-35 корпорації Lockheed Martin, найдорожча система озброєнь США. На закупівлю, подальший розвиток і модернізацію винищувачів у бюджеті передбачено $13,5 млрд.

Пентагон запросить 83 літаки F-35 для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти, що відповідає цілям цих служб. Це охоплює заплановані 48 літаків для ВПС і 35 для ВМС і морської піхоти.

Це більше, ніж 61 літак, які адміністрація просила 2022 року. Конгрес додав 19 літаків до остаточного законопроєкту про видатки цього року, загалом 80 літаків.

Запит на закупівлі у розмірі $170 млрд на 8 млрд більше, ніж Конгрес асигнував на цей фінансовий рік. Запит на дослідження і розробки приблизно на $5 млрд більше, ніж було затверджено Конгресом.

За словами одного з урядовців, бюджет також передбачає значне фінансування боєприпасів для ВПС і ВМС, які можуть бути використані у потенційному майбутньому конфлікті з Китаєм.

За словами Кансіана, запит на дослідження й розробки буде найвищим за всю історію, а закупівлі дорівнюватимуть найвищим рівням від часів розпалу воєн в Іраку й Афганістані.

Один з високопосадовців адміністрації зазначила, що цей запит буде найбільшим у “номінальних” доларах, не скоригованих на інфляцію. Однак деякі бюджети Пентагону у середині 2000-х років були вищими, якщо їх перерахувати в долари 2022 фінансового року.

Для порівняння, протягом 2008-2011 фінансових років, коли адміністрація президента Джорджа Буша-молодшого збільшила кількість американських військ і техніки в Іраку, загальні витрати Пентагону становили від $832 до$ 858 млрд у перерахунку на долари 2022 року.