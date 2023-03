Облаштували понтон для переправи: на кордоні з Польщею білоруси допомагають перебратися нелегалам

Служби Білорусі допомагають іноземним мігрантам нелегально проникнути до Польщі, зокрема за допомогою понтонів через річку.

Про це повідомили у польський прикордонній службі.

Там зазначили, що служби Білорусі постійно підвозять іноземців до кордону з Польщею, позначають там місце перетину, дають мігрантам інструменти, щоб перерізати огорожу і проникнути нелегально до країни.

Służby białoruskie ciągle podwożą cudzoziemców pod granicę, wyznaczają im miejsce do jej przekroczenia, dają narzędzia do cięcia concertiny. W rejonie #PSGKrynki 15os. (12 ob. Afganistanu i 3 ob. Syrii) przekroczyło rzekę graniczną Świsłocz, wykorzystując do przeprawy pontony. pic.twitter.com/vf1wktwlHN

