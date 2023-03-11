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Облаштували понтон для переправи: на кордоні з Польщею білоруси допомагають перебратися нелегалам

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Облаштували понтон для переправи: на кордоні з Польщею білоруси допомагають перебратися нелегалам

Служби Білорусі допомагають іноземним мігрантам нелегально проникнути до Польщі, зокрема за допомогою понтонів через річку.

Про це повідомили у польський прикордонній службі.

Там зазначили, що служби Білорусі постійно підвозять іноземців до кордону з Польщею, позначають там місце перетину, дають мігрантам інструменти, щоб перерізати огорожу і проникнути нелегально до країни.

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– У районі населеного пункту Кринки 15 осіб (12 з Афганістану та 3 – із Сирії) перетнули прикордонну річку Свіслоч, використовуючи для переправи понтони, – зауважили польські прикордонники.

До речі, на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили трьох чоловіків призовного віку, які намагались виїхати в Угорщину за підробленими документами.

Фото: скрін з відео

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