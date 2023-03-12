Березень, 12 в 14:17

Харьюський повітовий суд ухвалив рішення узяти під варту трьох чоловіків, яких підозрюють у створенні зв’язків проти Естонської Республіки, на строк до двох місяців.

Про це повідомляє ERR.

Зазначено, що суд задовольнив клопотання державної прокуратури і визнав підозру у вчиненні злочину обґрунтованою. На думку суду, чоловіки можуть ухилитися від кримінального провадження, поки перебувають на волі. Також є ризик, що вони можуть продовжити вчиняти злочини.

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В ніч на 10 березня Поліція безпеки затримала трьох чоловіків за підозрою у створенні зв’язку проти Естонської Республіки. Серед затриманих був лідер руху Koos Айво Петерсон. Він неодноразово виступав із заявами на підтримку РФ, а також нещодавно відвідав захоплені регіони України. Також затримали Дмитра Роотсі та Андрія Андронова.

Зазначено, що Петерсон і Роотсі – громадяни Естонії, Андронов – громадянин Росії з постійною посвідкою на проживання в Естонії.

Підозри всім трьом пред’явлено за ст. 235(1) Пенітенціарного кодексу, у якій ідеться про створення або підтримання стосунків з іноземною державою, іноземною організацією або особою, яка діє за завданням іноземної держави, з метою вчинення злочину. За цією статтею можна отримати до шести років в’язниці.

Раніше експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд закликала надати Україні винищувачі.

Джерело: ERR