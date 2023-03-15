Зіткнення MQ-9 Reaper та Су-27. Експерт пояснив, чого хотіла досягти РФ
Зіткнення над Чорним морем у міжнародному авіапросторі американського безпілотника MQ-9 Reaper та російського винищувача Су-27 є, безумовно, цілеспрямованою атакою РФ.
Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко в етері телемарафону.
– Я думаю, розрахунок такий: росіяни дійсно хотіли пошкодити цей дрон і змусити його сісти на воду або впасти. Зазнати якомога менше руйнувань, щоб потім його в цілому вигляді виловити і передати, мабуть, в Китай чи Іран, – каже фахівець.
Також експерт вважає, що РФ мала на меті знешкодити безпілотник, щоб він не використовувався США в подальшому.
Водночас, як заявив аналітик, росіянам не вдалось досягнути цілі. Він нагадав, що координатор із комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США діють так, щоб збитий над Чорним морем безпілотник MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.
Окрім того, американці відповіли, що не припинять польоти.
14 березня над Чорним морем американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper зіткнувся з російським винищувачем Су-27.
Військово-повітряні сили США кажуть, що під час перехоплення винищувач РФ пошкодив американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося знищити.
Водночас Москва стверджує, що її винищувачі “не вступали в контакт” із безпілотником, а БПЛА “летів із порушеннями”.
Джерело: телемарафон