Зіткнення MQ-9 Reaper та Су-27. Експерт пояснив, чого хотіла досягти РФ

Березень, 15 в 16:01

Зіткнення над Чорним морем у міжнародному авіапросторі американського безпілотника MQ-9 Reaper та російського винищувача Су-27 є, безумовно, цілеспрямованою атакою РФ.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко в етері телемарафону.

– Я думаю, розрахунок такий: росіяни дійсно хотіли пошкодити цей дрон і змусити його сісти на воду або впасти. Зазнати якомога менше руйнувань, щоб потім його в цілому вигляді виловити і передати, мабуть, в Китай чи Іран, – каже фахівець.

Також експерт вважає, що РФ мала на меті знешкодити безпілотник, щоб він не використовувався США в подальшому.

Зараз дивляться

Водночас, як заявив аналітик, росіянам не вдалось досягнути цілі. Він нагадав, що координатор із комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США діють так, щоб збитий над Чорним морем безпілотник MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.

Окрім того, американці відповіли, що не припинять польоти.

14 березня над Чорним морем американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper зіткнувся з російським винищувачем Су-27.

Військово-повітряні сили США кажуть, що під час перехоплення винищувач РФ пошкодив американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося знищити.

Водночас Москва стверджує, що її винищувачі “не вступали в контакт” із безпілотником, а БПЛА “летів із порушеннями”.

Джерело: телемарафон