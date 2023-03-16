Європа повинна швидко забезпечити Україну достатньою кількістю якісного озброєння – Шольц

Березень, 16 в 15:27

Метою глав держав та урядів європейських країн має бути забезпечення українських військових достатньою кількістю якісного озброєння.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє видання Spiegel.

Він зазначив, що Україні терміново потрібні боєприпаси для боротьби з російськими окупантами, оскільки постачання почали сповільнюватись.

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– Особливо важливо швидко забезпечити Україну необхідними боєприпасами, – наголосив Шольц.

Також канцлер зазначив, що країни Євросоюзу повинні гарантувати безперебійні постачання озброєнь для України.

– Німеччина готова відкрити свої закупівельні проєкти й для інших держав-членів. Ми продовжимо працювати з європейськими партнерами, щоб Україна отримувала зброю та техніку, щоб вистояти та захистити себе. Для цього укладено контракти з промисловістю, – зауважив він.

Раніше ми розповідали, що Німеччина планує нарощувати виробництво боєприпасів та потужності з ремонту зброї, щоб підтримувати українську армію в боротьбі з агресією РФ.