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Факти / Світ

США вивчають подальше використання безпілотників над Чорним морем — CNN

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Reaper дрони
Фото: Depositphotos

Після інциденту з безпілотником MQ-9 Reaper, влада США оцінює доцільність продовження польотів БПЛА над Чорним морем.

Про це повідомляє CNN.

Наразі США не припинили польоти. Наприклад, вже після інциденту в той самий район Чорного моря був відправлений ще один MQ-9 Reaper.

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Водночас чиновники на умовах анонімності повідомили, що влада уважно вивчає маршрути й роздумує над зменшенням ризиків.

Військові у США занепокоєні тим, що зменшення активності БПЛА над Чорним море вплине на збір розвідданих, пов’язаних із війною в Україні. Тим не менш, залишаються інші методи — такі як супутники-шпигуни.

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Джерело: CNN
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