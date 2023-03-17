США вивчають подальше використання безпілотників над Чорним морем — CNN
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Після інциденту з безпілотником MQ-9 Reaper, влада США оцінює доцільність продовження польотів БПЛА над Чорним морем.
Про це повідомляє CNN.
Наразі США не припинили польоти. Наприклад, вже після інциденту в той самий район Чорного моря був відправлений ще один MQ-9 Reaper.
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Водночас чиновники на умовах анонімності повідомили, що влада уважно вивчає маршрути й роздумує над зменшенням ризиків.
Військові у США занепокоєні тим, що зменшення активності БПЛА над Чорним море вплине на збір розвідданих, пов’язаних із війною в Україні. Тим не менш, залишаються інші методи — такі як супутники-шпигуни.