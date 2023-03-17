Березень, 17 в 2:49

Парламент Молдови у другому читанні та остаточно схвалив законопроєкт, який змінює у Конституції та законах республіки усі словосполучення “молдовська мова” на “румунська мова”.

Про це пише NewsMaker.

Проєкт закону був запропонований керівною партією Дія і Солідарність (PAS). Мотивацією для таких змін в партії називали те, щоб законодавство Молдови відповідало рішенню Конституційного суду. КС Молдови ще у 2013 році постановив, що Декларація про незалежність Молдови переважає над текстом Конституції, а в цьому документі вказана саме румунська мова.

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Пропозиція викликала невдоволення серед політичної опозиції, яку складають соціалісти та комуністи.

Під час засідання парламенту опозиція намагалась виключити проєкт закону із порядку денного та виходили до трибуни парламенту з вигуками “Відставка!” та з плакатами із закликами провести референдум щодо цього питання.

На початку березня парламент Молдови проголосував за цей законопроєкт у першому читанні.

Довідково

Лінгвісти вважають молдовську мову однією з назв румунської мови, яка поширена в Молдові. Фахівці, як правило, не виокремлюють молдовську як окрему мову та вважають її діалектом дакорумунської мови.

На думку лінгвістів, молдовська мова подібна до діалектів північного сходу Румунії, але обидві країни використовують той самий літературний стандарт.

Фото: зняток з відео / Parlamentul Republicii Moldova