Березень, 18 в 22:26

Адміністрація президента США непомітно для всіх відновила депортацію росіян у Росію, що вказує на зміни в позиції Вашингтона, оскільки після вторгнення РФ в Україну така депортація була припинена.

Про це пише The Guardian.

Видання вказує, що про це стало відомо несподівано, коли молодого росіянина, який приїхав до США, рятуючись від спроб Володимира Путіна мобілізувати громадян для участі в бойових діях проти України, було раптово депортовано на вихідних зі США назад до Росії.

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За даними видання, він був серед кількох російських прохачів притулку, багато хто з яких дістався до США за останній рік, і тепер боїться, що американський уряд поверне їх у Росію, де їм загрожує в’язниця або швидке відправлення на передову.

– Імміграційна та митна служба США (ICE), як і раніше, прихильна забезпеченню дотримання імміграційних законів гуманно, ефективно і професійно. ICE сприяє переміщенню і висиланню негромадян за допомогою комерційних авіаліній і чартерних рейсів на підтримку вимог місії, – заявило федеральне агентство цього тижня.

У відомстві додали, що здійснюють висилку в країни, включно з Росією, “відповідно до правил висилки з країни”.

Новини про відновлення депортації в Росію з’явилися трохи більше ніж через рік після повідомлень про те, що адміністрація президента США Джо Байдена призупинила депортаційні рейси в Росію, Україну і сім інших країн Європи на час нападу Росії на Україну. The Guardian зазначає, що поки невідомо, коли саме поновилися депортації в РФ.

Мігранти з Росії приїжджали до США, думаючи, що вони можуть просити притулку і бути захищені від депортації через заявлену позицію уряду. Тепер очевидна зміна політики збентежила мігрантів та їхніх захисників, у яких залишилося мало часу на планування, пише видання.

Дженніфер Скарборо, адвокатка з Техасу, серед клієнтів якої четверо росіян, які проникли до США через кордон із Мексики і попросили притулку, – одна з тих, хто зіткнувся з плутаниною в політиці. Під час подання прохання про надання притулку ці чоловіки посилалися на страх бути призваними на війну.

Скарборо сказала, що співробітники ICE повідомили їй, що одного з її клієнтів депортували у вихідні, і вона пояснила, що його юридичний статус і статус резидента означають, що вона не сумнівається, що його доставили в Росію.

– Я не знаю, що з ним буде далі. Росія неймовірно голосно заявила про свої почуття до опозиції. Один той факт, що вони втекли з Росії, щоб приїхати в США, ставить їх під загрозу, – сказала Скарборо.

Двоє інших клієнтів Скарборо залишаються юридично невизначеними, оскільки у них фактично немає варіантів у їхніх проханнях про надання притулку. Ці чоловіки заявили під час бесід з The Guardian щодо “обґрунтованих побоювань” – зустрічей зі співробітниками імміграційної служби, де прохачі притулку мають пояснити, що існує “значна ймовірність” переслідування або тортур у разі повернення додому.

За словами Скарборо, співробітники імміграційної служби постановили, що страх призову не відповідає критеріям для визначення “вірогідного страху”, і кожен із них подав апеляцію імміграційному судді, який погодився з тим, що вони не відповідають критеріям.

Скарборо заявила, що ці двоє чоловіків не знали, що в них було всього сім днів на те, щоб подати запит на нову “співбесіду з приводу обґрунтованих побоювань” після рішення судді. Ці двоє чоловіків не подали запит до закінчення цього терміну, тому вони не змогли пройти нову співбесіду.

Наразі ці двоє чоловіків очікують рішення про висилку – тобто їх можуть депортувати в Росію в будь-який момент. Один із них наразі перебуває в імміграційній в’язниці в Луїзіані, а інший був звільнений після голодування, сказала Скарборо.

Один із трьох клієнтів Скарборо, що залишилися у США, у цій ситуації все ж встиг вчасно подати документи – і згодом отримав можливість пройти нову співбесіду з приводу “обґрунтованих побоювань”. За словами Скарборо, під час другої співбесіди співробітники імміграційної служби визначили, що страх бути призваним до армії є обґрунтованою заявою про надання притулку, що підтверджує “обґрунтованих побоювань”.

Хоча отримання висновку про наявність обґрунтованих побоювань є лише початковим кроком у потенційно успішному розгляді клопотання про надання притулку, воно є важливим для прохачів притулку, оскільки імміграційні служби здебільшого відпускають мігрантів, які відповідають цим критеріям, у міру проходження ними процесу подання заяви, пояснила Скарборо.

– Втеча від призову в армію насправді може бути обґрунтованим клопотанням про надання притулку, – сказала Скарборо, пізніше додавши, що не розуміє, як відновлення депортаційних рейсів узгоджується з позицією США щодо Росії.

Тим часом ICE відповів у коментарі Guardian, що імміграційне законодавство США дозволяє негромадянам домагатися звільнення від висилки – включно з процедурою обґрунтованих побоювань. Однак, щойно всі належні процедури та апеляції будуть вичерпані, і негромадяни залишаться під дією остаточного наказу про видалення від імміграційного судді, співробітники ICE можуть здійснити висилку.