Березень, 18 в 23:08

Двоє республіканців, які є потенційними кандидатами в президенти США від Республіканської партії на виборах 2024 року, 17 березня чітко заявили, що вони не згодні з губернатором Флориди Роном ДеСантісом, який також балотується на виборах 2024 року, в питанні війни Росії в Україні.

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс і губернатор Нью-Гемпширу Кріс Сунуну виступили проти коментарів ДеСантіса, назвавши вторгнення “територіальною суперечкою”, яка не є “життєво важливим” національним інтересом для США.

На зовнішньополітичному форумі з сенатором Джоні Ернстом у Де-Мойні, штат Айова, Пенс повторив свої зауваження, відкидаючи характеристику ДеСантіса, заявивши, що “війна в Україні – це не територіальна суперечка; це російське вторгнення”.

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В статті, опублікованій в суботу в Washington Post, Сунуну заявив: “Ми повинні бути разом з нашими союзниками по всьому світу в боротьбі з агресивними і небезпечними режимами, які загрожують свободі, де б вони не знаходилися”.

ДеСантіс засудив “віртуальне фінансування конфлікту адміністрацією Байдена”.

Але Сунуну стверджує, що ціна відмови від України буде набагато вищою.

– Ніколи не повинно бути порожніх чеків, коли мова йде про державне фінансування, і всі податкові кошти повинні витрачатися і враховуватися з розумом. Проте ціна, яку Сполучені Штати платять сьогодні в Україні, набагато менша, ніж ціна, з якою ми зіткнемося, якщо Путін продовжить свій похід на захід, загрожуючи суверенітету і безпеці НАТО, – написав він.

Пенс і Сунуну також стверджують, що підтримка України є чітким сигналом для Китаю.

– Коли ми думаємо про наш найбільший і найважливіший стратегічний виклик, яким є Китай, найкращий спосіб надіслати повідомлення Китаю про його військові амбіції – це побачити, як вільний світ рішуче виступає за суверенітет народу України, – сказав Пенс.

Сунуну попередив, що президент Китаю Сі Цзіньпін “спостерігає”, і сказав, що відмова від України “надішле безпомилковий сигнал диктаторам, що Сполучені Штати не стоять на боці своїх союзників і не виступають за розширення свободи”.

Він додав, що деякі з його колег-республіканців “втратили моральні орієнтири у зовнішній політиці”, і сказав, що “як республіканці, ми повинні підтримувати свободу, а не відмовлятися від неї”.