Глави МЗС G7 засудили випробування балістичних ракет Північною Кореєю

Березень, 19 в 15:48

Міністри закордонних справ країн G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США –та високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель засудили випробування міжконтинентальних балістичних рекет КНДР. На їхню думку, такі дії Північної Кореї підривають регіональний та міжнародний мир та безпеку.

Про це повідомляють на сайті британського уряду.

– Ми підтверджуємо вимогу, щоб Північна Корея повністю відмовилася від своєї ядерної зброї, ядерних програм та будь-яких інших програм створення зброї масового ураження та балістичних ракет. Ми закликаємо Північну Корею вести конструктивну дипломатію у напрямі денуклеаризації та прийняти неодноразові пропозиції щодо діалогу, висунуті Японією, США та Південною Кореєю, — йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що безрозсудна поведінка Північної Кореї вимагає швидкої та об’єднаної відповіді з боку міжнародної спільноти, зокрема серйозних заходів з боку Ради безпеки ООН.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 18 лютого Північна Корея запустила балістичну ракету великої дальності після того, як США та Південна Корея оголосили про майбутні спільні військові навчання.

9 березня Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Жовтого моря.

Вранці 19 березня КНДР здійснила новий пуск балістичної ракети малої дальності зі свого західного узбережжя в бік Японського моря.