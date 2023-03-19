Березень, 19 в 1:08

Польський міністр національної оборони Маріуш Блащак оголосив про плани створити нову військову базу в Олецьку, поблизу кордону з Калінінградською областю Росії.

Як пише WRpost, міністр Блащак наголосив, що це не тільки сприятиме зміцненню безпеки регіону, а й дасть поштовх економічного характеру.

– Я є міністром національної оборони вже понад п’ять років і майже рік – заступником прем’єр-міністра. За цей час ми багато зробили для безпеки нашої батьківщини. Наша діяльність спрямована на стримування, – сказав політик на самому початку зустрічі.

Пізніше на зустрічі Маріуш Блащак оголосив, що в Олецьку буде створено військову частину.

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– У мене для вас дуже хороші новини, дуже хороша інформація. Наприкінці цього року в Олецьку буде створено військову частину. Військова частина в Олецьку означає безпеку для жителів самого міста, а також для всього воєводства, оскільки ми повинні розглядати це питання в цих термінах, але це також означає важливий економічний стимул для міста, для воєводства. Військова частина – це завжди (…) благо для місцевої громади, – наголосив Маріуш Блащак.

Як заявив політик, уже у квітні земля, придбана у співпраці з місцевим самоврядуванням і Міністерством сільського господарства, буде використана для будівництва військової частини.

– Спочатку ми почнемо з тимчасової інфраструктури, але почнемо швидко, тому що ми хочемо швидко домогтися ефекту військової частини. І це буде не просто військова частина, тому що це буде ескадрон, який увійде до складу Першої Вармінської артилерійської бригади. Командування цієї бригади знаходиться у Венгожево, – повідомив Маріуш Блащак.

Під час зустрічі міністр національної оборони також розповів про закупівлі, зроблені останніми місяцями для армії, які безпосередньо впливають на можливості Польщі щодо стримування РФ.