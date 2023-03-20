Найбільший банк Швейцарії UBS придбає Credit Suisse, який опинився на межі банкрутства

Березень, 19 в 22:03

Найбільший банк Швейцарії UBS придбає другий за розмірами банк країни Credit Suisse, який опинився на межі банкрутства, що могло б поставити під загрозу стійкість усієї світової фінансової системи.

Про угоду оголосили 19 березня після тривалих переговорів представники швейцарського центрального банку та уряду країни. Влада сприятиме UBS. Центробанк виділить банку близько 100 млрд швейцарських франків ($108 млрд) для підтримки ліквідності.

– Це найкраще рішення щодо забезпечення довіри фінансовій системі, – заявили у Центробанку.

Про проблеми Credit Suisse повідомлялося вже тривалий час, черговим ударом по банку стали недавні банкрутства великих американських банків Silicon Valley Bank та Signature.

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