Союзники і суперники Трампа серед республіканців згуртувалися на його захист після того, як експрезидент заявив про можливий арешт

Березень, 19 в 10:02

Деякі потенційні суперники Дональда Трампа, ймовірні кандидати на посаду президента США від Республіканської партії на виборах у 2024 році, стали на його захист після того, як 45-й президент заявив, що очікує арешту у вівторок, 21 березня.

Про це пише The Guardian.

– Ідея висунути обвинувачення колишньому президенту Сполучених Штатів викликає в мене глибоку тривогу, як і в десятків мільйонів американців, – сказав колишній віцепрезидент Майк Пенс, який, як багато хто очікує, буде потенційним кандидатом в президенти США від Республіканської партії на наступних виборах.

Видання зазначає, що така реакція підкреслює політичні ризики, з якими стикаються потенційні опоненти, які прагнуть переконати виборців у тому, що настав час піти від колишнього президента, але змушені миритися з тим, що він залишається найпопулярнішою фігурою в партії.

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Серед тих, хто став на захист Трампа, був також спікер Палати представників Кевін Маккарті, який заявив, що можливе обвинувачення буде “обурливим зловживанням владою з боку окружного прокурора, який дає змогу насильницьким злочинцям піти, поки він переслідує політичну помсту” Трампу.

Маккарті сказав, що доручить відповідним комітетам Палати представників, очолюваним республіканцями, “негайно розслідувати, чи використовуються федеральні кошти для підриву нашої демократії через втручання у вибори з політично мотивованим переслідуванням”.

Попередниця Маккарті на посаді спікера, демократка Ненсі Пелосі, заявила, що “оголошення колишнього президента сьогодні вранці нерозважливе: він робить це, щоб залишатися в новинах і розпалювати хвилювання серед своїх прихильників”.

– Він не може сховатися від своїх порушень закону, неповаги до наших виборів і закликів до насильства, – зазначила вона.

У суботу, 18 березня, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня його заарештують.

Офіційних коментарів прокуратура Мангеттена з цього приводу не давала, як і представники експрезидента США.

Агентство Associated Press повідомляє, що це може бути справа про виплати грошей “за мовчання” жінкам, які стверджували, що мали сексуальні контакти з Трампом. Йдеться про порушення правил фінансування передвиборчої кампанії.

За версією слідства, колишній адвокат Трампа Майкл Коен у 2016 році заплатив $280 тис. порнозірці Стормі Деніелс та моделі Playboy Карен Макдугал, щоб вони публічно не розповідали про романи з політиком. Деніелс, зокрема, отримала $130 тис. із цієї суми.

Під час свідчень Коен заявив, що зробив це за вказівкою Трампа. Останній тоді якраз проводив президентську компанію і не хотів скандалів.

Витрати на виплати за мовчання жінок потім були незаконно компенсовані із передвиборчого фонду Трампа. Платежі класифікували як плату за юридичні послуги. Коен раніше визнав себе винним у цій справі, отримав тюремний строк та був дискваліфікований.