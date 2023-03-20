Березень, 19 в 22:10

Польща буде змушена вступити у війну з Росією, якщо Україна не зможе захистити свою незалежність.

Про це заявив посол Польщі у Франції Ян Емерік Рощишевський, пише WP.

– Якщо Україна не зможе захистити свою незалежність, то ми будемо змушені вступити в цей конфлікт, тому що наші вищі цінності, які є основою нашої цивілізації, перебувають під загрозою, тому в нас не буде вибору, – заявив Рощишевський, коментуючи рішення влади передати Україні МіГ-29.

Своєю чергою посольство Польщі у Франції прокоментувало заяву Рощишевського, зазначивши, що деякі ЗМІ неправильно її інтерпретують.

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– Ретельне прослуховування всієї розмови дозволяє зрозуміти, що не було жодного оголошення про пряму участь Польщі у війні, а лише попередження про наслідки, які може мати поразка України – можливість Росії атакувати або залучити у війну балтійські країни та Польщу, – йдеться у повідомленні посольства.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав усіх громадян вчитись користуватись зброєю.

Також він заявив, що Польща повинна мати настільки сильну армію, “щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати”.

Раніше видання The Telegraph повідомило, що через ризик початку війни з РФ Польща будує найбільшу сухопутну армію в Європі.