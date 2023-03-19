Березень, 19 в 0:05

Найближчими місяцями НАТО планує активізувати зусилля з накопичення техніки вздовж кордону військово-політичного союзу (кордон РФ і Білорусі) і виділення десятків тисяч військовослужбовців, які можуть поспішити на допомогу союзникам на першу вимогу.

Як пише Politico, цей крок покликаний зупинити Росію від розширення війни за межі України.

Однак, щоб це сталося, НАТО має переконати окремі країни надати різні елементи: солдатів, навчання, поліпшення інфраструктури – і, що особливо важливо, велику кількість дорогої зброї, обладнання та боєприпасів.

Зараз дивляться

Оскільки країни вже занепокоєні своїми власними запасами боєприпасів, а Україна гостро потребує додаткових снарядів і зброї від союзників, існує ризик, що не всі союзники НАТО виконають свої обіцянки зробити внесок у нові плани альянсу.

– Якби не було когось, хто влаштовував би цей обід і говорив усім, що принести, то всі принесли б картопляні чіпси, тому що картопляні чіпси дешеві та їх легко дістати, – сказав Джеймс Джей Таунсенд-молодший, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань європейської політики та політики НАТО.

Він додав, що “нації, найімовірніше, принесуть картопляні чіпси”.

Це проблема, з якою НАТО стикалася в минулому, і яка, як побоюються експерти, може стати постійною проблемою для західного альянсу, оскільки війна Росії проти України затягується на другий рік. У той час як США і ЄС розробляють плани щодо швидкого отримання більшої кількості зброї, процес поповнення запасів неминуче займе час.

Це може завдати шкоди прагненням НАТО, зазначає Politico. Цієї весни військові лідери представлять оновлені регіональні плани оборони, покликані допомогти переглянути те, як альянс захищає 1 мільярд своїх громадян.

Очікується, що чисельність військ буде значною: офіційні особи говорять про те, що для реалізації нової моделі буде потрібно до 300 тис. військовослужбовців НАТО. Це означає багато координації та умовлянь.

– Я думаю, що вам потрібні сили, щоб протистояти реалістичній Росії, – сказав один високопоставлений військовий чиновник НАТО, наголосивши на необхідності значно “більших військ” і особливо більших сил у “готовності”.

Натиск на “готовність”

Існує кілька рівнів “готовності”, вказує Politico.

Перший рівень – який може складатися приблизно зі 100 тис. солдатів, готових до перекидання протягом 10 днів – може бути сформований із Польщі, Норвегії та країн Балтії (Естонії, Латвії та Литви), сказав Генріх Браусс, колишній помічник генерального секретаря НАТО з оборонної політики та планування сил. До їхнього складу також можуть увійти багатонаціональні бойові групи, які альянс уже створив на східному фланзі.

Другий ешелон військ буде підтримувати цих солдатів, готовий до розгортання з таких країн, як Німеччина, в термін від 10 до 30 днів.

Але процес може виявитися складним, оскільки для такого швидкого перекидання, навіть протягом місяця, потрібно багато людей, обладнання та підготовки – і багато грошей.

Деякі військові повинні будуть активізувати свої зусилля з призову. Багато союзників повинні будуть збільшити витрати на оборону. І всім доведеться купувати більше зброї, боєприпасів і обладнання.

Бен Ходжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі, каже, що “готовність” – це “по суті, чи все у вас є, що має бути для виконання завдання, поставленого перед підрозділом певного розміру?”.

– Артилерійському батальйону для підтримки свого рівня майстерності необхідно робити Х пострілів на рік з метою планування, – сказав він.

Тоді як танковому батальйону необхідно вражати цілі, реагувати на різні ситуації і “демонструвати майстерність у русі, вдень і вночі, вражаючи рухомі цілі”.

– Усе це дуже складно… Очевидно, що це вимагає часу, і це також дорого, – сказав він, вказавши на необхідність наявності полігонів і боєприпасів, а також підтримання кваліфікації під час зміни особового складу.

І це якщо країни взагалі зможуть знайти компанії, здатні швидко виробляти якісні боєприпаси.

– У нас є тенденція намагатися запасати боєприпаси задешево… Це просто вкрай неадекватно… Я думаю, що проблеми, з якими стикаються наші союзники по НАТО, ще більш гострі, тому що багато хто з них часто покладається на США як на якусь опору, – каже Стейсі Петтіджон, директор оборонної програми в Центрі нової американської безпеки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, між тим, неодноразово заявляв, що в останні місяці союзники активізували роботу з виробництва – і що альянс працює над новими вимогами до запасів боєприпасів.

Але він також визнав наявність проблеми, зазначає видання.

– Нинішні темпи споживання порівняно з нинішніми темпами виробництва боєприпасів не є стійкими, – сказав він на початку березня.

Велика перевірка

Коли військові плани НАТО будуть готові, столицям буде запропоновано висловити свою думку – і в кінцевому підсумку надати війська, літаки, кораблі і танки для різних частин плану.

Випробування для НАТО настане цього літа, коли лідери 30 країн-членів союзу зустрінуться в Литві.

– Ми запитуємо у країн – на основі висновків, які ми маємо за трьома регіональними планами – що нам потрібно, щоб зробити ці плани … здійсненними, – сказав високопоставлений військовий чиновник НАТО, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатне планування.

Він додав, що, на його думку, “найскладніше – це закупівлі”.

Деякі союзники вже визнали, що для задоволення потреб НАТО буде потрібно набагато більше інвестицій.

– Необхідна більша швидкість, чи то в плані матеріальних засобів, персоналу, чи то інфраструктури, – заявив газеті Bild am Sonntag німецький полковник Андре Вюстнер, голова незалежної Асоціації збройних сил.

Німецькі військові, наприклад, виконують покладені на них завдання, сказав він, “але це ніщо в порівнянні з тим, що нам доведеться вносити в НАТО в майбутньому”.

І хоча Берлін зараз має в своєму розпорядженні широко розрекламований фонд модернізації в €100 млрд для оновлення збройних сил Німеччини, жодного цента з цих грошей досі не було витрачено, заявила раніше цього тижня парламентський уповноважений у справах збройних сил Німеччини Єва Хьогль.

В основі проблеми готовності лежать спірні дебати про інвестиції в оборону.

У 2014 році лідери країн НАТО зобов’язалися прагнути до того, щоб протягом десятиліття витрачати на оборону 2% від свого економічного виробництва. На саміті у Вільнюсі в липні лідери повинні будуть ухвалити рішення про нову мету.

За словами одного з високопоставлених чиновників НАТО, “центр ваги” в дебатах зараз перебуває на рівні двох відсотків, але при цьому він попередив, що “двох відсотків буде недостатньо для всіх”.

Друге питання – це баланс внесків. Офіційні особи та експерти очікують, що більша частина військ високого ступеня готовності надійде від європейських союзників. Але це означає, що європейським столицям доведеться активізуватися, поки Вашингтон розмірковує над тим, як відповісти на виклики з боку Китаю.

Реакція покаже, наскільки серйозно НАТО налаштоване відповідати його амбіціям.

– Важко переконатися, що ти залишаєшся на вершині військової гри в мирний час, коли немає загрози, – сказав Таунсенд, колишній американський чиновник.

НАТО, за його словами, перебуває “в середині” стрес-тесту.

– Ми всі говоримо правильні речі. Але чи зможемо ми врешті-решт зробити те, що потрібно? – додав він.

Джеймс Джей Таунсенд-молодший вважає, що країнам НАТО треба не намагатися уникнути покарання “за те, що принесли картопляні чіпси на вечірку”, а дійсно почати діяти