Членів ПВК Вагнера підозрюють в убивстві дев’яти громадян Китаю в ЦАР — AP

Березень, 20 в 9:42

У неділю, 19 березня, група озброєних людей напала на китайську золоту копальню у Центральноафриканській Республіці. В результаті було вбито дев’ятьох громадян Китаю, ще двоє поранені.

Про це повідомляє AP.

Зазначено, що копальня відкрилася лише кілька днів тому. До цього невідомі бойовики викрали трьох громадян Китаю на заході ЦАР.

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Як пише AP, спочатку у нападі підозрювали Коаліцію патріотів за зміни, проте її представник заявив, що до стрільби були причетні найманці з приватної військової компанії Вагнера.

– Їхньою метою було налякати китайців, які були присутні задовго до того, як росіяни оселилися в цій частині країни, – сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ПВК Вагнера, яка належить російському бізнесмену Євгену Пригожину, розширює свої гірничодобувні проєкти в Африці з метою залучення мільйонів для ведення військових операцій в Україні.