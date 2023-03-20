Російська шпигунська мережа діяла у Польщі віднедавна – Жарин

Березень, 20 в 16:00

Шпигунська мережа РФ, яка, ймовірно, готувала диверсії у Польщі та стежила за залізничними маршрутами транспортування зброї в Україну, діяла у країні віднедавна. У цій справі можливі чергові затримання.

Про це повідомив держсекретар у Раді міністрів Польщі Станіслав Жарин.

– Однозначно, ми маємо справу не з постійною діяльністю, яка мала б тривати від початку війни, це почалося нещодавно, – зазначив Жарин.

Водночас він запевнив, що польські спецслужби виявили діяльність цієї групи на ранньому етапі, тому вдалося нейтралізувати найбільшу загрозу.

Зараз дивляться

Жарин повідомив, що польські спецслужби не відзначають якихось завданих втрат у результаті діяльності групи. Водночас він зауважив, що ця справа є “дуже динамічною”.

– Ми не виключаємо потреби чергових арештів, оскільки усвідомлюємо, що докази у цій справі є величезними, вони ще аналізуються, тож ми побачимо, до чого прийдуть служби, розслідуючи цю справу, – констатував представник польського уряду.

У контексті цього він зауважив, що головною метою Росії у Польщі є гальмування польсько-української співпраці та військової допомоги Заходу, чим займалася викрита шпигунська мережа.

– Стратегічною метою Росії є дестабілізація шляхів постачання західного озброєння в Україну, – констатував Жарин.

Він також зауважив, що польські спецслужби самі виявили російських шпигунів без участі спецслужб інших країн.

Фото: PAP