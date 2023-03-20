Російська шпигунська мережа діяла у Польщі віднедавна – Жарин
Шпигунська мережа РФ, яка, ймовірно, готувала диверсії у Польщі та стежила за залізничними маршрутами транспортування зброї в Україну, діяла у країні віднедавна. У цій справі можливі чергові затримання.
Про це повідомив держсекретар у Раді міністрів Польщі Станіслав Жарин.
– Однозначно, ми маємо справу не з постійною діяльністю, яка мала б тривати від початку війни, це почалося нещодавно, – зазначив Жарин.
Водночас він запевнив, що польські спецслужби виявили діяльність цієї групи на ранньому етапі, тому вдалося нейтралізувати найбільшу загрозу.
Жарин повідомив, що польські спецслужби не відзначають якихось завданих втрат у результаті діяльності групи. Водночас він зауважив, що ця справа є “дуже динамічною”.
– Ми не виключаємо потреби чергових арештів, оскільки усвідомлюємо, що докази у цій справі є величезними, вони ще аналізуються, тож ми побачимо, до чого прийдуть служби, розслідуючи цю справу, – констатував представник польського уряду.
У контексті цього він зауважив, що головною метою Росії у Польщі є гальмування польсько-української співпраці та військової допомоги Заходу, чим займалася викрита шпигунська мережа.
– Стратегічною метою Росії є дестабілізація шляхів постачання західного озброєння в Україну, – констатував Жарин.
Він також зауважив, що польські спецслужби самі виявили російських шпигунів без участі спецслужб інших країн.
Фото: PAP