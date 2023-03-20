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Велика Британія готова передати Польщі винищувачі на заміну відправлених Україні МіГ-29

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Винищувач МіГ-29 (Польща)
Фото: Depositphotos

Велика Британія готова допомогти Польщі заповнити прогалини у протиповітряній обороні, які виникли через рішення Варшави відправити частину винищувачів МіГ-29 Україні.

Про це заявив заступник міністра оборони Британії Джеймс Гіппі, пише TVN24.

За його словами, намір Польщі передати винищувачі МіГ-29 є “великим моментом”. На його думку, це також є найкращим рішенням для українців, адже “їм потрібні літаки, які вони вже знають”.

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– Ми дуже позитивно поставимося до прохання Польщі заповнити прогалини. Ми зробили це, коли Варшава вперше поставила танки Т-72 в Україну, і відправили танки Challenger 2 до Польщі. Те ж саме стосується і винищувачів, – сказав Гіппі.

Водночас він додав, що наразі такого запиту від поляків не надходило.

16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть Україні перші чотири винищувачі МіГ-29 уже найближчими днями.

17 березня уряд Словаччини схвалив відправлення Україні винищувачів МіГ-29. Повітряні сили ЗСУ отримають від цієї країни 13 літаків.

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Джерело: TVN24

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