Березень, 21 в 9:21

Увесь цивілізований світ об’єднався заради перемоги України у війні, яку розв’язала Росія. Водночас досі є держави, що вагаються, а серед них найбільше – Німеччина.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в університеті Рупрехта-Карла у німецькому місті Гайдельберг.

– Німецький поет Фердинанд Фрайліграт застерігав: Німеччина – це Гамлет. Тому що Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра, – сказав він.

Моравецький також зазначив, що російський диктатор Володимир Путін наважився на повномасштабне вторгнення в Україну, бо думав, що Європа “лінива і слабка”.

Зараз дивляться

– Через рік ми бачимо, що він помилявся, принаймні частково. Європа ще не померла, доки ми живі. Але Європа ще не перемогла, – наголосив він.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що партнери повинні надати Україні достатньо військової підтримки, щоб вона змогла витіснити Росію з усієї своєї території.

Джерело: виступ Моравецького в університеті Рупрехта-Карла