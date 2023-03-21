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Угорщина заявила, що не блокувала спільну заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Угорщина заявила, що не блокувала спільну заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна
Фото: Pixabay

Угорщина заперечує інформацію агентства Bloomberg про те, що вона заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пацолай, пише The Eastern Gerald.

– Правда полягає в тому, що Угорщина оголосила таку позицію високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю: Угорщина бере до відома рішення МКС і не бажає жодним чином його коментувати, – сказав він.

Речник МЗС Угорщини також додав, що Будапешт не буде заперечувати, якщо Боррель чи будь-яка з країн ЄС вирішать виступити із заявою з цього приводу.

Зараз дивляться

Раніше Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що Угорщина заблокувала відповідну заяву країн-членів ЄС. Через вето Будапешта головний дипломат ЄС Жозеп Боррель оприлюднив заяву від свого імені, в якій рішення МКС “узяв до відома”.

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Джерело: The Eastern Gerald

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