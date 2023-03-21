Угорщина заявила, що не блокувала спільну заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна

Березень, 21 в 9:59

Угорщина заперечує інформацію агентства Bloomberg про те, що вона заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пацолай, пише The Eastern Gerald.

– Правда полягає в тому, що Угорщина оголосила таку позицію високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю: Угорщина бере до відома рішення МКС і не бажає жодним чином його коментувати, – сказав він.

Речник МЗС Угорщини також додав, що Будапешт не буде заперечувати, якщо Боррель чи будь-яка з країн ЄС вирішать виступити із заявою з цього приводу.

Зараз дивляться

Раніше Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що Угорщина заблокувала відповідну заяву країн-членів ЄС. Через вето Будапешта головний дипломат ЄС Жозеп Боррель оприлюднив заяву від свого імені, в якій рішення МКС “узяв до відома”.

Джерело: The Eastern Gerald