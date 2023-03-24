Березень, 23 в 23:15

Очільниця уряду Італії, прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні емоційно розкритикувала слова італійської депутатки щодо небажання підтримувати Україну зброєю.

Запис від 22 березня був опублікований на сайті уряду Італії.

Депутатка від партії Рух п’яти зірок Еліза Скуттелла заявила, що, виступаючи за збільшення військової допомоги Україні, Джорджа Мелоні втягує Італію в перегони озброєнь.

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– Шановна Еліза Скутелла каже “зупиніться”. Думаю, вам потрібно це сказати Путіну, шановна! Я здивована, що вона говорить це нам, тому що, можливо, це зрада нашої позиції. Тому що це має назву – “дозволити вторгнення в Україну”. Якщо ми зупинимося, називаймо речі своїми іменами, якщо ми зупинимося, ми схвалимо вторгнення в Україну. Знаєте, я не настільки лицемірна, щоб сплутати слово “вторгнення” зі словом “мир”, – сказала Мелоні.

Вона додала, що вірить: країни Заходу, зокрема й Італія, не повинні схвалювати російське вторгнення в Україну.

Джорджа Мелоні вважає за правильне мати напрацювання з майбутнього мирного плану та припинення конфлікту, але ситуація навколо російсько-української війни є набагато складнішою, ніж її виставляють у світлі пропаганди.

– Якими, на вашу думку, мають бути умови, коли ми сідаємо за стіл переговорів? Ми повинні чи не повинні вимагати, щоб Росія припинила воєнні дії і вивела війська з території України? Ви вважаєте, що ми маємо переглянути кордони України, чи як? Чи ви вважаєте, що ми повинні віддати Москві території, які вона окупувала й провела на них “референдуми” про самовизначення. Так чи ні? – емоційно виступила глава уряду Італії.

Вона додала, що хоче почути від депутатки конкретне рішення, якщо йдеться про мирні переговори.

– Оскільки все інше – це пропаганда, яка паразитує на суверенній нації вільних людей і міжнародному праві, – завершила вона свою промову.

На своїй сторінці у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав виступ італійської прем’єрки “потужним”.

Нагадаємо, у річницю повномасштабного вторгнення Росії прем’єр-міністерка Італії заявила, що вільний світ у боргу перед українцями, які борються за захист європейських цінностей.

Перед цим, 21 лютого, Джорджа Мелоні відвідала Київ, Ірпінь та Бучу, а також зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.