Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Режим Путіна не отримає від Китаю тієї допомоги, на яку сподівався – представник ГУР

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Андрій Юсов
Фото: УНІАН

Росія не отримала очікувану допомогу від Китаю, оскільки офіційний Пекін більш зацікавлений у забезпечені власних інтересів.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, Китай буде більше допомагати самому собі та захищати власні національні інтереси, як в економічній, так і в безпековій сферах.

Зараз дивляться

– Говорити сьогодні про пряму військову допомогу з боку Китаю Російській Федерації, режиму Путіна, ми не можемо. Зрозуміло, що в України є свої національні інтереси, і ми хотіли би від низки країн бачити більш рішучу політику в контексті засудження російської агресії, підтримання міжнародного права і захисту статуту ООН. Але в цілому, думаю, що режим Путіна не отримає тієї допомоги, на яку сподівався, – сказав він.

Нагадаємо, 22 березня завершився візит китайського лідера Сі Цзіньпін до Росії, де він протягом трьох днів проводив переговори з президентом Росії Володимир Путіним.

Раніше західні ЗМІ писали, що після візиту до Москви лідер КНР Сі Цзіньпін може зателефонувати Володимиру Зеленському. Втім, наразі цього так і не відбулось.

Читайте
Китай повторює російську пропаганду, його не можна вважати неупередженою стороною – Кірбі

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка