Березень, 24 в 1:39

Росія не отримала очікувану допомогу від Китаю, оскільки офіційний Пекін більш зацікавлений у забезпечені власних інтересів.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, Китай буде більше допомагати самому собі та захищати власні національні інтереси, як в економічній, так і в безпековій сферах.

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– Говорити сьогодні про пряму військову допомогу з боку Китаю Російській Федерації, режиму Путіна, ми не можемо. Зрозуміло, що в України є свої національні інтереси, і ми хотіли би від низки країн бачити більш рішучу політику в контексті засудження російської агресії, підтримання міжнародного права і захисту статуту ООН. Але в цілому, думаю, що режим Путіна не отримає тієї допомоги, на яку сподівався, – сказав він.

Нагадаємо, 22 березня завершився візит китайського лідера Сі Цзіньпін до Росії, де він протягом трьох днів проводив переговори з президентом Росії Володимир Путіним.

Раніше західні ЗМІ писали, що після візиту до Москви лідер КНР Сі Цзіньпін може зателефонувати Володимиру Зеленському. Втім, наразі цього так і не відбулось.