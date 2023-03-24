Трамп створив хибні очікування, заявивши про свій можливий арешт – прокуратура Манхеттена
Колишній президент США Дональд Трамп ввів в оману своїх прихильників, коли минулої суботи оголосив про те, що очікує на арешт у вівторок, 21 березня, заявив окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг.
Брегг також назвав вимоги лідерів Республіканської партії в Палаті представників отримати його свідчення у цій справі — “незаконним вторгненням” у розслідування.
Окружний прокурор Манхеттена відкинув аргументи законодавців, що судове переслідування Трампа є політично вмотивованим.
– Якщо у підсумку йому будуть пред’явлені звинувачення, це станеться тому, що цього вимагає верховенство закону і сумлінне виконання обов’язків окружного прокурора, – заявив Брегг.
Нагадаємо, нещодавно 45-й президент США Дональд Трамп стверджував, що у вівторок, 21 березня, його заарештують.
Відповідна заява з’явилася у соціальній мережі Трампа Truth Social.