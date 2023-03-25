Березень, 25 в 1:10

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що “дружба” між Китаєм і Росією має межі, і що Європа повинна вітати будь-які спроби Пекіна дистанціюватися від війни Москви після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель, слова якого наводить The Guardian.

Він сказав, що Китай “не перетнув жодної червоної лінії для нас”, додавши, що пропозиції Пекіна щодо припинення війни свідчать про те, що він не хоче повністю зближуватися з Росією.

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Хоча Китай встановив тісні економічні та дипломатичні зв’язки з Росією, він не створив військового союзу з Москвою і не постачав їй зброю, щоб допомогти у війні в Україні, сказав Боррель.

– Ця безмежна дружба, здається, має певні межі, – сказав він.

Він сказав, що Китай “не перетнув жодної червоної лінії для нас”, додавши, що пропозиції Пекіна щодо припинення війни свідчать про те, що він не хоче повністю зближуватися з Росією. За його словами, Китай хоче відігравати роль “фасилітатора”, а не посередника.

ЄС повинен вітати це, сказав Боррель, навіть якщо західні чиновники чітко дали зрозуміти, що не розглядають ініціативу Пекіна як повноцінний мирний план.

Оскільки Росія привітала пропозиції Китаю, “Китай виступає в ролі, яку, на мою думку, ми повинні просувати”, сказав він.