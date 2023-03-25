Березень, 25 в 18:05

Європейський Союз може запровадити торговельні обмеження проти країн, які допомагають Росії купувати пральні машини та вживані автомобілі для ремонту її пошкодженого в боях танкового парку.

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на чиновників ЄС, які відстежують торговельні потоки до Москви.

За даними газети, європейські посадовці помітили значне зростання торгівлі споживчими товарами між Євросоюзом і традиційними союзниками Кремля в Центральній Азії.

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Існують побоювання, що нові маршрути, активність яких зросла на 60-80%, використовуються Росією для того, щоб обійти західні санкції, покликані підірвати її військову машину.

Європейські столиці обговорюють плани щодо того, аби “завдати удару” по країнах, які допомагають Москві ухилятися від покарання за вторгнення в Україну, за допомогою торговельних санкцій, пише газета The Telegraph із посиланням на конфіденційний документ.

Пропозиція ЄС може передбачати обмеження доступу до єдиного ринку для будь-якої країни, компанії чи фізичної особи, якщо будуть виявлені докази, що вони реекспортували заборонені товари до Росії.

– Ми повинні дати сильний сигнал фізичним і юридичним особам у третіх країнах, – йдеться в документі.

Зазначається, що надання матеріальної підтримки російській військовій та оборонно-промисловій базі матиме серйозні наслідки щодо країн-союзниць Кремля доступу до ринку ЄС.

Багато з товарів, що постачаються, містять так звані технології “подвійного призначення”, які мають як військове, так і цивільне застосування, і входять до списку товарів, заборонених до експорту в Росію.

Чиновники Євросоюзу відзначають, що серед товарів, які вивозяться з ЄС до Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, переважають пральні машини, вживані автомобілі та фотоапарати.

Є побоювання, що багато з цих товарів розбирають, а напівпровідники та інші компоненти використовують для відновлення російських танків, бронемашин і розвідувальних безпілотників, які були пошкоджені в Україні.

– Це величезна проблема, значна частина цієї санкційної тканини підривається, – заявило Telegraph високопоставлене дипломатичне джерело в ЄС.

Більшість вантажів, що вивозяться з ЄС, прямують до Білорусі через сухопутний кордон з Литвою, а потім реекспортуються до Центральної Азії.

Чиновники можуть відстежувати експортні декларації аж до зовнішнього кордону блоку, перш ніж вантажі фактично зникають і, можливо, переміщуються до Росії.

Більшість вантажів залишають ЄС через сухопутний кордон блоку з Білоруссю. Раніше кордон для РБ закрила Польща, щоб поховати цю лазівку для союзників Кремля, але маршрут між Литвою і Мінськом все ще залишається відкритим.

У приватних переговорах Вільнюс скаржився, що 97% торгівлі через його кордон з Білоруссю припадає на інші країни-члени ЄС.

Литва є однією з 19 країн-членів ЄС, які схвалили план запровадження торговельних обмежень для країн, що допомагають Москві.

Згідно з цим планом, а також розширенням санкцій проти союзників Росії, блок спочатку шукатиме дипломатичні переговори з країнами Центральної Азії, щоб попередити їх про наслідки.

Казахстан, один з найближчих партнерів Москви в регіоні, вже пообіцяв контролювати товари, які проходять через країну.

Минулого року торгівля країни з Росією різко зросла, оскільки санкції ускладнили доступ Москви до західних ринків.

Казахстанські чиновники пообіцяли публікувати “відстеження в режимі реального часу всього ланцюжка переміщення товарів від кордону до кордону”.

– Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому уважно стежимо за взаємною торгівлею з усіма партнерами, – заявив раніше казахстанський чиновник у коментарі FT.

Туреччина, Вірменія та ОАЕ також перебувають під пильним наглядом дипломатів G7 на предмет потенційної допомоги, яку вони можуть запропонувати російській військовій машині.