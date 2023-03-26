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Факти / Світ

Пентагон не бачить ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Пентагон
Фото: Depositphotos

Після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив, що планує розмістити на території Білорусі ядерну зброю, у Міноборони США заявили, що немає жодних ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє Reuters.

У Пентагоні  додали, що бачили повідомлення про заяву Росії і будуть продовжувати стежити за ситуацією.

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– Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО, – зазначили у відомстві.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що планує розмістити на території Білорусі ядерну зброю. Диктатор підкреслив, що мова йде про тактичне ядерне озброєння.

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Джерело: Reuters
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