Березень, 28 в 23:21

США не спостерігають ознак того, що Росія наближається до використання тактичної ядерної зброї у війні проти України.

Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

– Ми спостерігаємо за цим, як можемо. Ми не побачили жодних рухів з боку Путіна стосовно того, що він обіцяв зробити, – сказав Кірбі під час брифінгу перед журналістами.

Він додав, що в Білому домі також немає інформації про застосування тактичної ядерної зброї Росією.

Зараз дивляться

– І ми не бачили жодних ознак того, що пан Путін схиляється, наближається або вказує на будь-які приготування до застосування тактичної ядерної зброї в Україні, – додав представник Білого дому.

Заяви представника адміністрації президента США відбулося після того, як російський диктатор Володимир Путін оголосив 25 березня, що Москва уклала угоду про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Російський президент сказав, що Росія пішла на ці кроки після переговорів із білоруським правителем Олександром Лукашенком, який, за його словами, “давно порушував питання” про розміщення ядерної зброї на території його країни.

Білоруське Міністерство закордонних справ сьогодні підтвердило, що розмістить у себе російську тактичну ядерну зброю, заявивши, що це рішення стало відповіддю на багаторічний тиск Заходу.

Раніше в Сполучених Штатах заявили, що не будуть ділитися даними в межах ключової угоди про контроль над ядерними озброєннями після заяви Росії, що вона не буде цього робити.