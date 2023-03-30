Кремль робить заяви про ядерну зброю, але ознак наміру її застосувати немає – Кірбі

Березень, 30 в 10:33

США продовжують відстежувати ситуацію навколо заяв російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю, однак не бачать ознак підготовки РФ до її застосування проти України.

Про це сказав під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

– Ми не помітили жодних кроків з боку Путіна в контексті того, що він пообіцяв зробити. І ми не побачили ознак того, що Путін схиляється або наближається до будь-яких приготувань до використання тактичної ядерної зброї в Україні, – сказав він.

Кірбі зазначив, що США неодноразово попереджали про серйозні наслідки, якщо Росія вдасться до застосування ядерних боєприпасів.

Зараз дивляться

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що планує розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.