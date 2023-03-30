Щоб допомогти Україні і поповнити власні запаси. США збільшать виробництво 155-мм снарядів у шість разів

Березень, 30 в 8:32

США подвоять щомісячне виробництво 155-мм артснарядів до 24 000 до кінця року і збільшать його вшестеро протягом п’яти років.

Про це повідомив заступник голови Пентагону з питань сухопутних військ Гейб Камарілло, пише Defense One.

Він зазначив, що Міноборони витратить близько 1,45 мільярда доларів на модернізацію виробничих потужностей, щоб краще озброїти Україну та поповнити запаси США

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За словами Камарілло, армія також нарощує виробництво протитанкових ракет Javelin та керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS).

Виробництво ракет Javelin збільшиться більш ніж удвічі до 330 на місяць, а виробництво пускових установок подвоїться до 41 на місяць.

Також до 2026 року американці планують виробляти 1110 ракет ракет GMLRS. Це майже вдвічі більше, ніж зараз.

Загалом США інвестують цього року понад 2 мільярди доларів у промислові об’єкти, які використовуються для виробництва зброї та боєприпасів.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж з кінця березня подвоїть постачання ЗСУ 155-мм артилерійських боєприпасів.

Джерело: Defense One