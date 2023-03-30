Відносини ЄС з Китаєм будуть визначатися позицією Пекіна щодо війни в Україні – фон дер Ляйєн

Березень, 30 в 14:23

Відносини ЄС з Китаєм будуть визначатися позицією Пекіна щодо війни, яку веде Росія проти України.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі, під час своєї промови у Європейському політичному центрі.

– У Китаю є відповідальність відігравати конструктивну роль, просуваючи справедливий мир. Цей мир може бути справедливим, якщо він ґрунтується на суверенітеті та територіальній цілісності України. Україна визначатиме, що таке справедливий мир, який потребує виведення всіх загарбницьких сил, – сказала вона.

Як відомо, незабаром фон дер Ляйєн разом із президентом Франції Емануелем Макроном має намір відвідати Китай.

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– Будь-який мирний план, який за фактом консолідуватиме російську анексію, просто не життєздатний. Щодо цього ми маємо бути відвертими – те, як Китай продовжує діяти стосовно путінської війни, буде визначальним фактором для просування відносин ЄС з Китаєм, – зазначила президентка Європейської комісії.

Фон дер Ляєн також констатувала, що Китай як постійний член Ради безпеки ООН має відповідальність – захищати принципи та цінності Хартії ООН.

Нагадаємо, Китай заявив, що готовий співпрацювати з російською армією для нібито посилення стратегічної комунікації та координації.