Березень, 31 в 20:35

Експрезидент США Дональд Трамп візьме участь у судовому засіданні у штаті Нью-Йорк наступного тижня у справі щодо виплат колишній акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс.

Про це в етері телеканалу ABC повідомив один із адвокатів Трампа Джо Такопіна.

За словами юриста, 45-й президент США особисто приїде до Нью-Йорка, де у вівторок, 4 квітня, йому оголосять кримінальні обвинувачення, пов’язані з фальсифікацією податкової звітності.

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– На президента не одягнуть наручники. Що стосується фотографії під арештом і чи проведуть його публічно як злочинця, то, як я вже сказав, упевнений, що їх (обвинувачення. – Ред.) намагатимуться зробити так, щоб отримати задоволення від цього, виставивши його на парад, – заявив Такопіна.

Також він стверджує, що для захисту Трампа та нього самого обвинувачення стали несподіванкою, а загалом це є “безпрецедентним випадком в історії” США.

Довідка. Обвинувачення висунуто у справі про виплату “грошей за мовчання” акторці дорослих фільмів Стефані Кліффорд (сценічне ім’я Стормі Деніелс). Розслідування стосується самої виплати й компенсації адвокату Трампа Майклу Коену.

Раніше повідомлялося, що Трамп не піде на угоду зі слідством у справі про виплату коштів актрисі та заперечує свою провину.