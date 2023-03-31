Березень, 31 в 17:53

Експрезидент США Дональд Трамп не піде на угоду зі слідством у справі про виплату коштів актрисі Стормі Деніелс. Адвокати політика стверджують, що “злочину не було”.

Довідка. Обвинувачення висунуто у справі про виплату “грошей за мовчання” акторці дорослих фільмів Стефані Кліффорд (сценічне ім’я Стормі Деніелс). Розслідування стосується самої виплати й компенсації адвокату Трампа Майклу Коену.

Адвокат колишнього президента США Джо Такопіна заявив, що Трамп був “шокований” рішенням суду про висунення звинувачень і вважає це “несправедливістю”.

За словами захисника, Трамп “перебуває у стані, коли він готовий боротися з цим”.

Зараз дивляться

Відповідаючи на питання про те, чи є шанси, що експрезидент піде на угоду зі слідством, Такопіна відповів, що Трамп не збирається визнавати провину.

– Нуль. Насамперед, я ні на що не погоджуюсь. Але президент Трамп не піде на угоду про визнання провини у цьому випадку. Цього не станеться. Немає жодного злочину, – сказав він.

Адвокат також прокоментував ймовірний арешт екслідера США, якщо суд все ж ухвалить таке рішення.

Він зазначив, що юридична команда “розробляє цю логістику”, але Трамп “не збирався відсиджуватися” на своєму курорті у Флориді.

Нагадаємо, що Велике журі (grand jury) на Мангеттені висунуло обвинувачення Трампу. Це вперше в історії США, коли чинному або колишньому національному лідеру висувають кримінальні обвинувачення.