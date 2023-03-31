Новий призов може зменшити потенціал РФ для підготовки резервістів до війни в Україні − ISW

Березень, 31 в 8:30

Початок нового періоду призову, навіть із незначно збільшеною кількістю призовників, може фактично зменшити потенціал РФ для навчання резервістів та іншого персоналу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

Експерти вважають, що РФ має обмежений навчальний потенціал і виділення його на підготовку строковиків, які не будуть воювати в 2023 році, позбавляє Кремль можливості готувати резервістів і добровольців, які воюватимуть.

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Кремль може прагнути збільшити свій бойовий склад в Україні, примушуючи призовників весни 2022 року, які закінчують річну службу, підписувати військові контракти, зазначили аналітики.

Ці призовники потребуватимуть менше додаткової підготовки перед направленням в Україну. Водночас наскільки успішними будуть такі зусилля – не відомо.