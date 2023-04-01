Квітень, 01 в 18:04

Фінляндія офіційно стане членом НАТО протягом найближчих кількох тижнів.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто, якого цитує видання Yle.

– Очевидно, Туреччина якнайшвидше доставить документ про ратифікацію до Вашингтона, де він зберігатиметься в Держдепартаменті США. Коли це станеться, американці проінформують генсека НАТО Столтенберга, і він надішле нам запрошення. Це може статися в будь-який день. Якщо мені потрібно дати оцінку, скажу, що йдеться про понеділок, вівторок. Якщо це надсилання документів Туреччиною піде за планом, то наступного тижня або через тиждень можуть бути остаточні кроки в НАТО, – сказав він.

Фінський глава МЗС також зазначив, що те, хто поїде підписувати остаточний документ, ще невідомо, але в будь-якому разі це справа його відомства.

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Перед цим президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган затвердив рішення свого парламенту про ратифікацію членства Фінляндії в НАТО.

Його рішення було опубліковано в Офіційній газеті Туреччини.

Нагадаємо, турецький парламент напередодні одноголосно схвалив членство Фінляндії у військовому союзі, тим самим завершивши процес ратифікації заявки Фінляндії в Туреччині.

При цьому Анкара має ще передати документи про ратифікацію до Вашингтона.

Туреччина стала останньою країною, яка схвалила членство Фінляндії в НАТО.

Після дотримання всіх формальностей офіційне оформлення членства Фінляндії в НАТО займе кілька тижнів.